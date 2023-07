Beto resta fra i candidati dell’Inter. Ma il Milan ci prova anche qui – SM

L’Inter punta Morata ma continua ad osservare Beto. I nerazzurri non sono gli unici a desiderare l’attaccante dell’Udinese. SportMediaset spiega i piani del Milan.

DERBY – Dopo quello per Marcus Thuram e Davide Frattesi fra Inter e Milan potrebbe nascere un nuovo derby di mercato. Come spiega Claudio Raimondi, nell’edizione di SportMediaset, la seconda scelta in attacco dei nerazzurri, dopo Alvaro Morata, è Beto Betuncal. L’Inter sta pensando sempre di più al calciatore dell’Udinese, la cui clausola da 35 milioni di euro è scaduta qualche giorno fa. La valutazione dell’attaccante, comunque, resta elevata, intorno ai 30 milioni di euro. Il giornalista fa sapere che anche il Milan nutre interesse per il colombiano. Pur Beto non c’è in corso ancora nessuna trattativa dei rossoneri che, però, stanno sviluppando un piano per affondare il colpo. Per abbassare il prezzo del calciatore, infatti, il Milan è intenzionato ad aggiungere Lorenzo Colombo come contropartita tecnica.

Fonte: SportMediaset – Claudio Raimondi