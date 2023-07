Morata, l’Inter miglior offerente all’Atletico Madrid non basta! Le cifre – SM

Morata, tante lo vogliono ma non tutte possono averlo. L’Inter può offrire di più ma la cifra all’Atletico Madrid non basta. SportMediaset spiega le cifre e la situazione.

CORSA A TRE – Da circa una settimana Alvaro Morata è uno dei nomi più chiacchierati del mercato. L’Inter non è l’unica pretendente italiana dell’attaccante spagnolo. Claudio Raimondi, nello studio di SportMediaset, spiega a che punto è la trattativa: «Ieri c’è stato il primo incontro ufficiale con l’entourage di Alvaro Morata. L’offerta dell’Inter, di 13 milioni di euro più 2 di bonus, non è sufficiente. L’Atletico Madrid reclama l’intero pagamento della clausola di 20 milioni e 700 mila euro. Altrimenti l’operazione non si può fare, anche per una questione legata alle minusvalenze. L’Inter ha provato lo scatto e non è l’unico club. Sa che deve fronteggiare la concorrenza interna italiana. La Roma di Mourinho lo vuole, anche se i giallorossi non possono offrire il palcoscenico della Champions League. Ma ieri, prima dell’incontro in Viale della Liberazione a Milano, c’è stato anche un sondaggio della Juventus. Segno che non è così certo l’arrivo di Lukaku in bianconero».