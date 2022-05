Bellanova, la valutazione dell’Inter e il perché del nome – CdS

L’Inter vuole tornare competitiva per vincere il campionato subito e prendersi la seconda stella. Per farlo servirà un mercato oculato e preciso con i nerazzurri che, sulle corsie esterne, cercano un rinforzo giovane dopo l’addio di Ivan Perisic. Uno dei nomi è quello di Bellanova.

NOME – Il Cagliari è retrocesso in Serie B ma l’Inter, dai sardi, potrebbe pescare volentieri. Dopo l’addio di Perisic direzione Tottenham, l’Inter cerca un rinforzo per le corsie esterne, preferibilmente un giovane da poter plagiare. Il nome nuovo uscito nelle ultime ore è quello di Bellanova con il Cagliari che, una volta riscattato dal Bordeaux per 500milan euro, è pronto a piazzarlo. L’Inter, secondo il Corriere dello Sport, lo valuta non più di 7/8 milioni e, per aiutare il Cagliari a risalire dalla serie cadetta, potrebbe inserire qualche contropartita tecnica. Perché Bellanova? E’ un giovane, può giocare sia a destra sia a sinistra e, nell’idea della dirigenza, sarebbe il perfetto vice-Dumfries con Darmian che traslocherebbe a sinistra.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti