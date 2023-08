Balogun, emerge fiducia. L’Inter vuole la nuova coppia: una condizione – TS

La dirigenza dell’Inter è pronta a mettere in atto un nuovo piano di mercato. L’idea per l’attacco parte da Balogun ma prosegue per altre strade. Ecco cosa emerge da TuttoSport.

IL PRIMO – L’Inter sembra finalmente avere un’idea precisa per il progetto attacco da realizzare. Secondo quanto emerge da TuttoSport la dirigenza nerazzurra vorrebbe mettere a disposizione di Simone Inzaghi non uno ma ben due nuovi attaccanti: una prima punta dalle caratteristiche fisiche e una più tecnica. I due profili individuati che possono rappresentare la soluzione migliore sono Folarin Balogun e Duvan Zapata. L’anglo-americano è sempre stato il primissimo candidato, seppur eccessivamente costoso per le casse nerazzurre. Ora dall’ambiente emerge, però, fiducia perché è probabile che l’Arsenal possa diminuire le iniziali pretese da 45-50 milioni di euro. Per riuscire a tentare il club inglese l’Inter deve mettere sul piatto almeno 35 milioni di euro più bonus, valutando di aggiungere anche una percentuale sulla futura rivendita. Nella trattativa per Balogun, che prosegue attraverso i contatti fra l’Arsenal e gli intermediari, c’è dalla parte dell’Inter anche la volontà del giocatore.

IL SECONDO – Tornando, invece, a Zapata, il discorso dev’essere necessariamente collegato anche a un altro nome. L’arrivo in nerazzurro dell’attaccante, non più una prima scelta per l’Atalanta, infatti, dipende ovviamente dall’eventuale uscita di Joaquin Correa. Avendo a disposizione un budget ridotto ed essendo costretta, molto probabilmente, ad aspettare gli ultimi giorni di mercato, l’Inter potrebbe così sfruttare l’occasione Zapata e fornire la nuova coppia d’attacco a Inzaghi.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini