Correa, arriva il soccorso per l’Inter? Spunta un interesse

Correa è uno dei giocatori che molti si augurano che lasci l’Inter da qui a venerdì 1 settembre. Cominciano a spuntare interessamenti che non riguardano il calcio arabo: l’ultimo è dalla Francia.

OCCHIO ALL’INTERESSE – In tanti sperano che Joaquin Correa abbia finito con l’Inter, dopo due anni pressoché disastrosi. In Francia, But! parla di interesse del Marsiglia per il Tucu. La possibilità spuntata in giornata che Vitinha lasci l’OM dopo sei mesi, direzione Bundesliga, apre a un nuovo attaccante per la squadra allenata da Marcelino Garcia Toral. E come nome c’è proprio quello di Correa, per il quale si parla di un prestito con diritto di riscatto a quindici milioni.