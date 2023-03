Baldanzi, l’Inter avrebbe più di un motivo per puntare su di lui! – TS

Baldanzi potrebbe dimostrarsi utile alla causa dell’Inter. Il club nerazzurro, sulle orme dell’acquisto di Asllani, può pensarci sul serio. Di seguito i motivi per cui l’affare potrebbe andare in porto secondo TuttoSport.

UTILE ALLA CAUSA – Tommaso Baldanzi continua a farsi strada in campionato e anche fra la schiera azzurra. Ieri, infatti, il giovane calciatore dell’Empoli ha esordito con la Nazionale Italiana Under-21 (vedi articolo) disputando un’ottima prova. Secondo quanto scrive Stefano Pasquino sulle pagine di TuttoSport, l’Inter starebbe dimostrando interesse nei riguardi del classe 2003. Il club nerazzurro avrebbe più di un motivo per avvicinarsi al calciatore. Ad iniziare dalla posizione in cui ha giocato in Serbia-Italia. Nel 3-5-2 messo in campo da Paolo Nicolato, infatti, Baldanzi ha giocato come seconda punta, un ruolo che proprio all’Inter servirebbe coprire. Al giovane non mancano inventiva e fantasia, qualità che nella rosa nerazzurra hanno scarseggiato, insieme alla capacità di saltare l’uomo. E, inoltre, alla causa interista servirebbe anche un attaccante che sappia giocare sulla trequarti. Balzanzi potrebbe, dunque, prendere il posto di Joaquin Correa, ormai ai saluti. Queste, dunque, sono una serie di componenti tecniche che appartengono al profilo del giocatore e che ingolosiscono l’Inter.

Baldanzi-Inter, la trattativa di Asllani indica la strada

ELEMENTI A FAVORE – A tutto ciò, spiega TuttoSport, si aggiunge anche la predisposizione di Beppe Marotta nei riguardi del calciatori giovani e italiani, come Baldanzi. Quest’ultimo ricorda molto Kristjan Asllani, pescato dai nerazzurri proprio dall’Empoli. A legare i due giovani, tra l’altro, è anche la particolarità di essere andati a segno a San Siro contro l’Inter (anche se in due match diversi). Per il club nerazzurro sarebbe vantaggioso, a livello economico, replicare l’operazione, per quattro milioni di euro di prestito, dieci di obbligo di riscatto e due di bonus, con la quale il centrocampista albanese è stato condotto a Milano. Non vanno dimenticati, poi, i sereni rapporti che intercorrono fra la dirigenza interista e il presidente Fabrizio Corsi. A testimoniarlo sono proprio l’acquisto di Asllani ma anche i prestiti di Andrea Pinamonti e Martín Satriano. Questo potrebbe aiutare l’Inter nella trattativa su Baldanzi che, tra l’altro, si è affidato al procuratore Federico Pastorello. Un nome, quest’ultimo, noto alla dirigenza nerazzurra e al quale Piero Ausilio si è rivolto per il riscatto di Francesco Acerbi con la Lazio e per il rinnovo di Stefan De Vrij.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino