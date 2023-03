Dalic: «Problemi di forma fisica e infortuni. Brozovic? Non solo»

Nella conferenza stampa prima della gara tra Croazia e Galles, il CT Zlatko Dalic ha fatto il punto sullo stato di forma di alcuni dei suoi giocatori. Tra cui anche Marcelo Brozovic.

PROBLEMI DI FORMA – Zlatko Dalic torna sulle difficoltà della Croazia e non solo dopo i Mondiali. Tra cui anche Marcelo Brozovic. Queste le sue parole in conferenza stampa: «Tutti hanno problemi dopo i Mondiali, non solo i giocatori della Croazia. Alcuni sono ancora infortunati, altri non sono ancora nella giusta forma. Vlasic e Brozovic per esempio hanno avuto degli infortuni, così come Kovacic. Ma dobbiamo dimenticarci di questi problemi, abbiamo una buona squadra e sostituti che possono rimpiazzarli al meglio. Alcuni giocatori non sono al massimo, anche perché è una stagione lunga e molto intensa. Ma sappiamo cosa fare».