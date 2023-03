Dumfries, niente prima con l’Olanda per un motivo: un obiettivo

Denzel Dumfries non è sceso in campo nel perentorio 4-0 che la Francia ha rifilato all’Olanda. Il motivo è semplice: l’esterno dell’Inter era infatti squalificato. L’obiettivo adesso è quello di riguadagnarsi il posto in campo e puntare alla sfida di lunedì contro Gibilterra.

NIENTE PRESENZA – Non è sceso in campo Denzel Dumfries nel 4-0 che la Francia ha rifilato alla sua Olanda. Un esordio sicuramente da dimenticare per Ronald Koeman sulla panchina della nazionale oranje, che non ha visto l’esterno dell’Inter giocare. Il motivo è presto spiegato: il giocatore era infatti squalificato. Scontata la giornata di stop, ora Dumfries può concentrarsi sulla prossima partita. Ovvero quella di lunedì contro Gibilterra. Un test sicuramente non probante, ma che può servire al giocatore – dovesse chiaramente essere schierato durante la partita – per riguadagnare in parte alcune delle certezze perse. Per sé stesso, per la sua nazionale e per l’Inter.