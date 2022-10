Baccin torna dalla missione in Sudamerica: promossi altri due talenti – TS

L’Inter convinta dal giovane Alan Matturro (vedi QUI), ma non è l’unico giovane promosso da Dario Baccin nella sua missione in Sudmerica.

ALTRI DUE TALENTI – La missione di Baccin si è concentrata prevalentemente in Argentina dove il vice di Ausilio ha promosso Carlos Jonas Alcaraz, interno di centrocampo classe 2002 del Racing Avellaneda, club da cui l’Inter ha già pescato un giovanissimo Lautaro Martinez (sul ragazzo avrebbe messo gli occhi pure il Milan). Altro prospetto sul cui talento non ci sono dubbi è Facundo Buonanotte, trequartista 2004 in forza al Rosario Central che però sarebbe ormai a un passo dal Brighton: questo fa capire come l’unica strada per comprare bene in Sud America è riuscire ad arrivare con grande anticipo sui talenti.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino