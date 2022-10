Lukaku torna e bacia la maglia giurando amore, il ritorno segna un nuovo inizio – TS

Lukaku è tornato e lo ha fatto nel migliore dei modi, cioè accompagnato dal boato dei suoi tifosi con tanto di gol. Il suo ritorno, secondo Tuttosport, segna un nuovo inizio.

IL RITORNO – Romelu Lukaku è stato accolto da un boato assordante che lo ha accompagnato fino al 4-0 segnato sotto gli occhi di mamma Adolphine e il piccolo Romeo. Una rete che l’attaccante belga non ha festeggiato in maniera banale, cioè baciando la maglia. Altro segnale di amore verso il club che lo ha riaccolto dopo la fuga al Chelsea. Il ritorno al gol di Big Rom può segnare un nuovo inizio per l’Inter che, grazie alla qualificazione agli ottavi di Champions League. Il ritorno di Lukaku sarà fondamentale soprattutto per provare a recuperare terreno in campionato in attesa del faccia a faccia con il Napoli, il calendario proprio alla prima giornata dopo il Mondiale.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino