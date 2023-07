Audero piano B per la porta dell’Inter, arrivo in un caso – CdS

L’Inter in vista della cessione di André Onana e gli addii di Samir Handanovic e Alex Cordaz, sta puntando con forza a due portieri. Uno di questi, designato per essere il titolare, è Yann Sommer. Secondo il Corriere dello Sport, non dovesse andare in porto l’arrivo di Anatoliy Trubin, il piano B è Emil Audero.

PIANO B – Bisogna correre ai ripari in casa Inter, specialmente per quanto riguarda i portieri. Se per Yann Sommer la situazione è più facile viste le cifre contenute dell’operazione (con una clausola rescissoria da 6 milioni di euro), per il secondo portiere la situazione è più complicata. Troppo alte le richieste dello Shakhtar Donetsk per Anatoliy Trubin (36 milioni di euro), che portano i nerazzurri a valutare un piano B. Questo potrebbe essere Emil Audero, in uscita dalla Sampdoria dopo la retrocessione.

Fonte – Corriere dello Sport, Giorgio Coluccia