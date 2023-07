Trubin, pista Inter si raffredda: tripla differenza con lo Shakhtar Donetsk – CdS

A caccia di due portieri in vista della prossima stagione, l’Inter ha puntato anche Anatoliy Trubin. Pista che nelle ultime ore si è però raffreddata, vista la grande differenza – come riporta il Corriere dello Sport – tra l’offerta dei nerazzurri e la richiesta dello Shakhtar Donetsk.

TRE VOLTE TANTO – Difficile vedere Anatoliy Trubin nella porta dell’Inter la prossima stagione. Il portiere ucraino, infatti, nonostante sia nel mirino dei nerazzurri da tempo per sostituire André Onana, è giudicato troppo costoso. In scadenza nel 2024 (quindi tra un anno), i nerazzurri lo hanno valutato 12 milioni di euro, cifra sopra la quale non sono disposti a salire. Con lo Shakhtar Donetsk che, dal canto suo, spara altissimo: almeno tre volte tanto, con una richiesta di 36 milioni di euro per il giocatore. Cifra considerata fuori mercato dall’Inter, specialmente vista la situazione contrattuale del giocatore. Tanto da voler rinviare i discorsi e provare a chiudere la trattativa a parametro zero in vista della stagione 2024-2025.

Fonte – Corriere dello Sport, Giorgio Coluccia