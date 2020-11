VIDEO – Simeone spegne il Vicenza con una doppietta, 1-3 di Ronaldo

Diego Pablo Simeone

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 30 novembre 1997. Sul campo del Vicenza i nerazzurri si impongono 1-3 dopo un avvio difficile. I gol li firmano Diego Simeone (doppietta) e Ronaldo.

RIPRESA – L‘Inter sottovaluta clamorosamente il Vicenza nella sfida di andata della Serie A 1997/98. I biancorossi, tra le mura amiche dello stadio Menti, partono a mille e passano in vantaggio quasi subito con un tocco ravvicinato di Lamberto Zauli. Ma il fantasista era in posizione di fuorigioco, e l’arbitro annulla tra le proteste dei veneti. Al 16′ il Vicenza guadagna un calcio di rigore, per trattenuta di Taribo West su Schenardi dentro l’area nerazzurra. Il fato però sorride ancora all’Inter, e il rigore di Domenico Di Carlo finisce sul palo. Alla mezz’ora, finalmente, gli uomini di Luigi Simoni si registrano e passano in vantaggio. Su un corner dalla sinistra, Diego Simeone si inserisce perfettamente con un taglio sul primo palo e beffa tutti di testa. Passano sei minuti, e al 38′ arriva il raddoppio. L’autore è ancora Simeone, che trova il due a zero con un missile da distanza siderale. Si spengono così le speranze del Vicenza, che rialza la testa solo nella ripresa. Al 59′ Massimo Ambrosini approfitta di un po’ di confusione sugli sviluppi di una punizione, e accorcia per i veneti. Ma al 68′ Ronaldo spegne definitivamente i bollori biancorossi. Su un filtrante dalle retrovie, il brasiliano brucia il difensore con lo scatto e supera il portiere in uscita. La partita finisce così 1-3 per l’Inter. Nel video YouTube di “matrixx1908” tutte le reti della gara: