Bucciantini: “L’Inter si ribelli al fallimento! Contro il Sassuolo una miccia”

Marco Bucciantini

Bucciantini, ospite di Sky Sport 24, ha parlato dell’Inter alla vigilia del decisivo match contro il Borussia Monchengladbach. Il giornalista, che trova lati positivi dalla vittoria per 0-3 contro il Sassuolo, si augura che i nerazzurri mettano in campo l’orgoglio per salvare la Champions League.

DENTRO O FUORI – Per Marco Bucciantini i calcoli sono finiti: «La partita è quella col Borussia Monchengladbach. L’Inter ha una strada sola: deve vincere questa e l’altra. Deve fare una cosa che è nella sua potenzialità, che deve stare nei suoi fatti ma che non è riuscita a fare se non una volta sola nelle ultime dieci partite di Champions League. Da qualche parte si comincia: credo che la partita di Reggio Emilia col Sassuolo sia stata come una miccia nella stagione dell’Inter. Mi sembra che sia arrivata con dei giocatori che non sono titolari nei tifosi dell’Inter, come Roberto Gagliardini e Matteo Darmian. Le squadre di Antonio Conte diventano forti quando questi giocatori diventano protagonisti: è fondamentale a elevare il livello di tutti a quello dei più bravi. È riuscito in questa prima parte, che è quella più difficile: è un segnale importante quella vittoria, però è una partita. Bisogna confermarsi, e sei davanti al trentaduesimo di finale: devi battere anche lo Shakhtar Donetsk, è come se fosse iniziata l’eliminazione diretta. Deve ribellarsi a questo fallimento: non può uscire con una giornata d’anticipo. Deve ribellarsi alla rabbia di questo fallimento. La stagione dell’Inter non è iniziata bene, ma è seconda. Deve ancora dare robustezza a questo valore che abbiamo visto a Reggio Emilia, per una grande squadra non c’è migliore occasione di un’eliminazione diretta come quella che ci sarà domani in Germania».