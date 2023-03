VIDEO – Roma-Juventus 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Roma-Juventus, posticipo della venticinquesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



RICACCIATI INDIETRO – Roma-Juventus 1-0 nel posticipo della venticinquesima giornata di Serie A. José Mourinho torna in panchina in extremis e la Roma si aggiudica il big match. Primo tempo non certo spettacolare, ma dopo aver sofferto (con Wojciech Szczesny bravo su conclusione del grande ex Paulo Dybala) la Juventus sfiora il vantaggio a due minuti dal 45′, con cross dalla destra e inserimento perfetto di Adrien Rabiot il cui colpo di testa è deviato da Rui Patricio sul palo. La gara si decide al 53′: apertura sulla destra per Gianluca Mancini, che avanza indisturbato e fa partire un gran tiro da fuori per l’1-0. Il secondo legno, ancora un palo, la Juventus lo prende al 59′ con una punizione dal limite di Juan Guillermo Cuadrado. Diventano poi tre all’82’, con una deviazione verso la propria porta di Mancini su angolo dalla sinistra. Massimiliano Allegri al 90′ tenta la carta della disperazione Moise Kean, che tempo quaranta secondi e ha un diverbio con Mancini scalciandolo in reazione: obbligatorio pertanto il rosso diretto, assurdo. Nonostante ciò la Juventus ha la palla dell’1-1 al 98′, con un tiro di Danilo da Silva bloccato da Rui Patricio. Grande festa per la Roma, che resta in piena corsa Champions League agganciando il Milan.

Video con gli highlights di Roma-Juventus dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.