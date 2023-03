Inter Primavera, pareggio col Lecce da non buttare: segnali dalla difesa

L’Inter di Cristian Chivu strappa un punto al Lecce capolista. Prestazione non indimenticabile dei nerazzurri, ma sufficiente per non incappare in una sconfitta

PAREGGIO DA NON BUTTARE – L’Inter di Cristian Chivu – ieri non presente in panchina per squalifica – pareggia contro il Lecce capolista e continua la sua rincorsa verso la zona playoff. Ora i nerazzurri sono a 32 punti in classifica, a meno 6 punti dal sesto posto occupato dal Torino. La sesta posizione è al momento l’obiettivo primario dei nerazzurri, rappresentando l’ultimo posto disponibile per giocarsi i playoff e provare a difendere il titolo conquistato l’anno scorso.

SEGNALI DALLA DIFESA – L’Inter chiude una partita senza segnare per la prima volta da novembre. L’ultimo match chiuso senza reti è Bayern Monaco-Inter di UEFA Youth League, partita terminata 2-0 per i padroni di casa. L’aspetto positivo, però, è essere riusciti a mantenere la porta inviolata contro la prima della classe. Ciò lo si deve, in particolare, a due giocatori. Il primo è Botis, che rientra in campo dopo tempo e para con tranquillità tutti i tiri che arrivano dalle sue parti. Il secondo è Kassama, che da quando è arrivato a gennaio ha steccato una sola partita. Nei restanti match, l’ex Monza ha dato sicurezza al reparto, mostrandosi deciso in tutti gli interventi.