Inter, mancano due rigori! Manganiello e Nasca gara a chi ha fatto peggio: la moviola – CdS

Molto male Manganiello in Inter-Lecce, secondo quanto riportato questa mattina nella moviola del Corriere dello Sport mancano almeno due rigori ai nerazzurri, uno di questi neanche segnalato dal collega Nasca al VAR.

LA MOVIOLA – Manganiello torna a dirigere in Serie A dopo due mesi e non vede due rigori, complice anche il collega Nasca al VAR. Il primo è su Robin Gosens che anticipa Blin che però lo colpisce sul tacco destro: il contatto netto non si discute. Il secondo è il tocco con il braccio di Gonzalez sulla punizione di Hakan Calhanoglu. In questo caso non può vederlo l’arbitro, ma solo il VAR (Nasca). Per entrambi voto 5 da parte del quotidiano romano.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna