VIDEO – Pinamonti e i suoi (25) fratelli: i 9 rientri all’Inter utili per il tesoretto

Il ritorno di Andrea Pinamonti all’Inter sarà solo di passaggio. E potrebbe anche essere l’ultimo in caso di cessione a titolo definitivo (al Torino nella trattativa per portare Gleison Bremer?). Sono oltre venticinque i giocatori di rientro ad Appiano Gentile a fine prestito. Almeno nove dei quali utili all’occorrenza a creare un tesoretto da reinvestire sul mercato o come profili di scambio. Di seguito il video del servizio firmato dalla collega Martina Quaranta per Sky Sport

