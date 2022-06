Dumfries importantissimo nell’Inter di Inzaghi: eventuale addio un problema

Denzel Dumfries è uno dei calciatori dell’Inter più chiacchierati in questa fase di mercato. L’eventuale addio dell’olandese non è da sottovalutare: Dumfries, infatti, si è dimostrato fondamentale per lo schieramento tattico di Inzaghi

IMPORTANTE – Denzel Dumfries è stato uno dei protagonisti della stagione appena trascorsa dell’Inter. L’olandese, dopo un inizio difficile, si è piano piano ritagliato uno spazio importante nei cuori dei tifosi nerazzurri e, soprattutto, nella testa di Inzaghi che, con il prosieguo della stagione, ha scoperto di non poter fare a meno del laterale olandese ex PSV: i numeri (33 presenze con 5 gol e 5 assist, ndr) danno solo una minima idea dell’importanza di Dumfries nello scacchiere tattico nerazzurro. L’olandese è cresciuto molto in fase di ripiegamento, aiutando spesso Skriniar con raddoppi e diagonali per chiudere gli spazi. Al lavoro difensivo si unisce un superbo lavoro offensivo: Dumfries, infatti, è bravissimo negli inserimenti senza palla e sa far valere la sua fisicità sui calci piazzati. Non malissimo se, da corner, ci sono “tiratori” del calibro di Calhanoglu e Dimarco.

ADDIO? – Nelle ultime settimane si vocifera di un possibile addio di Dumfries all’Inter, visti i noti problemi che affliggono la società nerazzurra. Una partenza dell’olandese, però, sarebbe un problema non da poco per Inzaghi che, di colpo, si ritroverebbe ad allenare una squadra con le corsie laterali completamente nuove, visto che Perisic è già andato via per accasarsi al Tottenham. Si andrebbero a toccare equilibri raggiunti, con fatica, nel corso della scorsa stagione. In casa Inter, quindi, l’eventuale cessione dell’olandese va ponderata con particolare attenzione: è un addio da non avallare a cuor leggero.