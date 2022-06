Mkhitaryan, nei prossimi giorni visita e firma! Onana, manca solo un passo

Mkhitaryan e l’Inter sono pronti a dare inizio a una nuova avventura insieme (vedi articolo). Come conferma anche Fabrizio Romano, l’armeno svolgerà a breve le visite mediche e firmerà il suo contratto. Anche Onana è un affare completato

VISITE E FIRME – “L’Inter ha già programmato le visite mediche per Enrikh Mkhitaryan nei prossimi giorni, poi firmerà un biennale per completare la sua uscita dalla Roma. Anche André Onana ha firmato giorni fa come nuovo portiere dell’Inter a parametro zero dall’Ajax“, così Fabrizio Romano. Dunque per Onana manca solo l’annuncio ufficiale.