VIDEO – Monza-Salernitana 3-0, Serie A: gol e highlights della partita

Monza-Salernitana, match della quindicesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 3-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’U-Power Stadium.



STACCO IN CLASSIFICA – Monza-Salernitana 3-0 nella quindicesima giornata di Serie A. Tris del Monza che si allontana sempre più dalla zona retrocessione. Dieci minuti e Dany Mota crossa da sinistra sul secondo palo, per la gran rovesciata di Patrick Ciurria al quale Luigi Sepe nega il gol. Di tacco Dany Mota al 24′ serve Carlos Augusto in area, controllo e sinistro vincente nonostante la chiusura di un avversario. Passano undici minuti e Dany Mota stavolta fa l’azione personale, chiusa da un sinistro vincente sotto le gambe di Sepe: 2-0. Andrea Colpani va vicinissimo al tris in avvio di ripresa, con un destro rasoterra dal limite sul palo. Dany Mota, uomo chiave del pomeriggio, si procura un rigore e la seconda ammonizione di Antonio Candreva. Dal dischetto va Matteo Pessina, che spiazza Sepe e al 75′ trova il 3-0 che chiude i conti. Poi c’è lo spazio per una traversa di Filippo Ranocchia a pochi secondi dal triplice fischio.

Video con gli highlights di Monza-Salernitana dal canale ufficiale YouTube del Monza.