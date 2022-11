VIDEO – Milan-Fiorentina 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Milan-Fiorentina, posticipo pomeridiano della quindicesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



IL SOLITO AIUTINO – Milan-Fiorentina 2-1 nel posticipo pomeridiano della quindicesima giornata di Serie A. Come molto spesso gli accade il Milan vince nel finale grazie a un rimpallo fortunoso. Novantadue secondi e la Fiorentina è già sotto, con Olivier Giroud che fa partire Rafael Leao in progressione per il destro piazzato dell’1-0. I viola però non soccombono, all’8′ potrebbe pareggiare Cristiano Biraghi ma il suo sinistro si stampa sul palo. Al 28′ azione insistita, Antonin Barak si gira e col mancino trova la deviazione di Malick Thiaw per l’1-1. In chiusura di primo tempo salva sulla linea Lorenzo Venuti, subentrato all’infortunato Igor, su un tentativo di Brahim Diaz. Un intervento molto al limite di Fikayo Tomori su Jonathan Ikoné porta al primo di tanti episodi contestati dai viola, poteva starci il rigore. La Fiorentina attacca forte, il Milan prova a reggere ma quasi crolla. È l’89’: Ikoné si libera bene per il tiro e proprio Tomori salva sulla linea. All’inizio del secondo dei quattro minuti di recupero la follia: cross di Aster Vranckx, a vuoto Terracciano contrastato da Ante Rebic e Nikola Milenkovic fa autogol. Ennesima autorete a favore del Milan, con la Fiorentina furiosa per il contatto fra il croato e il portiere: appare falloso, ma il VAR resta al suo posto e l’arbitro lo conferma. Rossoneri secondi da soli.

Video con gli highlights di Milan-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Fiorentina.