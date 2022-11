Sabatini: «Inter ancora in corsa! Dzeko campione, Lukaku e Lautaro Martinez no»

Sandro Sabatini dagli studi di Sportmediaset durante la trasmissione “Pressing” ha espresso la sua opinione riguardo gli attaccanti dell’Inter, in particolare Edin Dzeko, ma anche Romelu Lukaku e Lautaro Martinez.

IL PARERE – Inter ancora in corsa per la lotta scudetto secondo Sandro Sabatini, anche se molto dipenderà dai primi in classifica. Poi il giornalista ha parlato anche degli attaccanti nerazzurri: «Il Napoli se dovesse continuare così supera quota 100 punti, dipenderà solo da loro cosa faranno Inter, Juventus e Milan. Il dato dei gol subiti è enorme però questa squadra ha la capacità di restare in corsa. Purtroppo per i tifosi nerazzurri, Edin Dzeko ha 37 anni. Lui è un campione, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez sono due eccellenti giocatori».