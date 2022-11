VIDEO – Lukaku tra Chelsea e Inter: ecco cosa può succedere a fine stagione

Romelu Lukaku al momento è in grande assente di Qatar 2022. E lo è anche dell’Inter, vista la prima parte di stagione passata più fuori che in campo. Il futuro dell’attaccante belga in prestito dal Chelsea è in bilico. Resterà a Milano o tornerà a Londra nella prossima stagione? Di seguito il video con l’intervento del collega Gianluca Di Marzio dagli studi di Sky Sport

