L’Uruguay non va oltre i pali! Contro la Corea del Sud termina in parità

Termina 0-0 Uruguay-Corea del Sud. Regna l’equilibrio dopo 97′ di gioco. Nel finale pericoloso prima Valverde che prende il palo e poi Son. Due ex Inter in campo

RETI INVIOLATE − Grande equilibrio tra Uruguay e Corea del Sud con due ex Inter in campo: Diego Godin in difesa e Matias Vecino a centrocampo. Gli asiatici partono bene soprattutto in termini di energia e dinamicità. Più contratta invece la squadra di Diego Alonso. Ma la prima vera palla-gol del match è di marca uruguagia proprio con Godin che prende il palo dopo una spizzata da calcio d’angolo. Uruguay che parte in avanti con il duo Suarez-Nunez e Cavani dalla panchina. Poco però il peso offensivo del passato e del presente del Liverpool. Darwin si rende pericoloso solamente una volta nella ripresa con un tiro a giro di destro al lato non di molto. Nei coreani solida la difesa guidata dal napoletano Kim, mentre sempre veloce e dinamico Son in avanti. Nel finale entrambe le nazionali pericolose. Prima il palo dalla distanza di Valverde e poi una conclusione vicina all’angolino di Son. Match che termina in parità. Un punto a testa in attesa di Portogallo-Ghana (ore 17).