VIDEO – Juventus-Salernitana 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Juventus-Salernitana, posticipo della sesta giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.



RIMONTA E POLEMICHE – Juventus-Salernitana 2-2 nel posticipo della sesta giornata di Serie A. Finale bollente a Torino, dove la Juventus riprende la partita allo scadere ma pensava di averla vinta. In avvio contatto fra Krzysztof Piatek e Gleison Bremer, l’arbitro fa proseguire e le prime proteste sono della Salernitana. Un errore di Juan Guillermo Cuadrado lascia campo a sinistra a Pasquale Mazzocchi, dribbling e tiro-cross che Antonio Candreva corregge in rete. Ci vuole un po’ per valutare il tocco, ma è buono: 0-1. Su traversone dalla destra Piatek gira e Bremer para: il VAR non può che portare a rigore e giallo. Trasforma proprio Piatek nel quinto minuto di recupero del primo tempo, clamoroso 0-2. La Juventus comincia ad assaltare la porta della Salernitana, al 51′ Bremer si riscatta di testa su bel cross di Filip Kostic da sinistra. Il subentrato Arkadiusz Milik ci prova col sinistro, scheggiando la traversa. A inizio recupero ingenuità colossale di Tonny Vilhena, che si allunga palla e fa fallo su Alex Sandro: rigore netto. Leonardo Bonucci si fa parare il tiro da Luigi Sepe, ma segna sulla ribattuta per il 2-2 al 92′. C’è ancora tempo per la Juventus, che al 94′ farebbe gol con Milik di testa su corner di Cuadrado. C’è però un fuorigioco di Bonucci, considerato attivo dall’arbitro Matteo Marcenaro dopo lunga (e discussa) review al VAR. Il 3-2 è annullato e arrivano i rossi: Milik si era tolto la maglia esultando da già ammonito, poi rosso diretto a Cuadrado e Federico Fazio.

Video con gli highlights di Juventus-Salernitana dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.