Inter, aria diversa in allenamento. Contro il Torino il riscatto dei ‘leader’- CdS

Dopo la vittoria a Torino, ieri mattina ad Appiano Gentile si respirava aria diversa. Come sottolineato questa mattina dal Corriere dello Sport, la risposta è arrivata soprattutto dai leader dell’Inter.

IL RISCATTO – Dopo la vittoria con il Torino, ad Appiano Gentile ieri mattina si respirava aria diversa. Tra i dirigenti, Simone Inzaghi e giocatori c’è la convinzione di aver ottenuto, soffrendo, una vittoria che può rappresentare un punto di svolta. Sia chiaro: nessuno all’Inter si illude di essere uscito fuori dal tunnel, ma la reazione di carattere della squadra che per la prima volta ha preferito il carattere al bel gioco, rappresenta un passo avanti. La risposta è arrivata soprattutto dai leader della squadra come Marcelo Brozovic, e soprattutto dagli elementi rimasti fuori in Champions League, come Samir Handanovic, Stefan de Vrij, Nicolò Barella e Federico Dimarco. La prestazione non è stata entusiasmante, ma dà fiducia in vista delle ultime due “trappole” prima della sosta: domani contro il Viktoria Plzen e domenica contro l’Udinese.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti