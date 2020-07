VIDEO – Inter-Napoli 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Napoli, anticipo della trentasettesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 2-0. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



SEMPRE SECONDI – Inter-Napoli 2-0 nell’anticipo della trentasettesima giornata di Serie A. L’Inter risponde all’Atalanta e si riprende il secondo posto in classifica, in attesa dello scontro diretto di sabato. All’11’ cross di Antonio Candreva dalla destra troppo lungo per i due attaccanti nerazzurri, ma raccoglie Cristiano Biraghi che crossa basso per l’accorrente Danilo D’Ambrosio, il cui rigore in movimento vale l’1-0. Il Napoli ha un sussulto e va più volte vicino al pareggio nel primo tempo, con Samir Handanovic costretto a fare gli straordinari su Matteo Politano ed Elif Elmas. Lorenzo Insigne, invece, con un destro leggermente toccato da Candreva manca di un soffio l’1-1. Nella ripresa la spinta partenopea cala nettamente, l’Inter gestisce senza problemi. Al 74′ raddoppia: splendido gol del subentrato Lautaro Martinez, che prende palla a centrocampo e dopo averla difesa su Diego Demme da poco più di trenta metri scarica un destro che rimbalza davanti ad Alex Meret ed entra. Di seguito il video con la sintesi di Inter-Napoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.