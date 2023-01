VIDEO – Inter-Empoli, le triplette di Djorkaeff e Vieri contro i toscani

Nel giorno in cui si disputerà Inter-Empoli il Club nerazzurro ha pubblicato un video con le triplette di Youri Djorkaeff e Christian Vieri.

TRIPLETTE – Youri Djorkaeff e Christian Vieri hanno segnato una tripletta ciascuno in due partite giocate dall’Inter a San Siro contro l’Empoli. Si tratta di Inter-Empoli 5-1, stagione 1998/1999, per il francese (match aperto dalle reti di Roberto Baggio e Diego Pablo Simeone) e di Inter-Empoli 3-0, stagione 2002/2003, per l’italiano. A seguire il filmato condiviso dalla Società nerazzurra sul proprio canale YouTube.

Fonte: YouTube Inter