Piazza: «Nata e cresciuta a Como. Udine tappa importante per me»

Nel Matchday programme di oggi, Alessia Piazza è stata protagonista di un’intervista. Ecco le parole del portiere dell’Inter femminile

ISTINTIVA IN CAMPO – Ecco le parole di Alessia Piazza, portiere dell’Inter Women, presenti nel matchday programme di Inter-Empoli: «Sono nata e cresciuta a Como, il campo dell’oratorio è stato come una casa per me, li ho cominciato a giocare a calcio. Al mio fianco c’è sempre stato mio fratello, è con lui che ho coltivato questa passione fin da piccola. Piano piano ho capito che diventare calciatrice poteva essere la mia strada, è stata una cosa naturale. Dopo Como, Udine è stata una tappa importante, nonostante abbia sofferto un po’ per l’infortunio e poi ovviamente Milano. In campo sono istintiva, questo aspetto mi aiuta molto dal punto di vista tecnico. Invece fuori sono più riflessiva. La frase che mi rappresenta? «Il tuo unico limite sei tu».