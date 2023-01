Ex di Inter-Empoli: trampolino di lancio per Dimarco, Asllani prima gioia

Stasera si gioca Inter-Empoli (ore 20.45), che chiude il girone di andata della Serie A 2022/23. Per Federico Dimarco e Kristjan Asllani una sfida al passato, che riguarda anche due azzurri.

PRIMI PASSI – Con ogni probabilità, Federico Dimarco partirà titolare anche in Inter-Empoli. E per uno degli eroi della Supercoppa Italiana (nonché capo-popolo nei festeggiamenti) sarà un ritorno al passato. L’attuale numero 32 nerazzurro passa infatti per la Toscana nel 2016/17, dove vivrà la prima stagione in Serie A. Per lui 12 presenze in campionato e 1 in Coppa Italia, prima di espatriare al Sion. Empoli è addirittura la prima casa di Kristjan Asllani, autentico prodotto del vivaio azzurro. L’albanese esordisce nella stagione 2020/21, trovando una presenza in Serie B. Poi l’anno scorso la consacrazione: al primo anno in A, 23 presenze e pure il primo gol da professionista. Ironia della sorte, nella sconfitta per 4-2 proprio contro l’Inter, lo scorso 6 maggio.

VIVAIO FLORIDO – E anche tra le fila dell’Empoli troveremo due prodotti del vivaio Inter. Entrambi nel reparto offensivo di Paolo Zanetti. Ma solo uno potrebbe partire dal 1′. Si tratta ovviamente di Martin Satriano, numero 9 degli azzurri. Per lui a Milano appena 4 presenze nel primo semestre della scorsa stagione, con esordio assoluto alla prima di Simone Inzaghi (Inter-Genoa 4-0). Il suo cartellino è ancora di proprietà nerazzurra, che monitora con attenzione la sua esperienza in Toscana (finora solo 1 gol in 15 presenze). Non sarà invece della partita Mattia Destro, fuori per un problema al polpaccio. Per lui nemmeno un minuto con la maglia dell’Inter. Dopo la stagione 2009/10 (18 gol nel campionato Primavera) passa in prestito al Genoa, che lo riscatterà già dopo sei mesi.

Inter-Empoli, gli ex tra i nerazzurri

Federico Dimarco – 13 presenze

Kristjan Asllani – 27 presenze, 1 gol

Gli ex tra i toscani

Martin Satriano – 4 presenze

Mattia Destro – 0 presenze