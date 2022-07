VIDEO IN – Bellanova arrivato in sede all’Inter: è il momento della firma!

Raoul Bellanova si appresta a diventare un nuovo calciatore dell’Inter. Il quinto di questa sessione estiva di calciomercato. Dopo quelle all’Humanitas di Rozzano (MI), l’esterno destro in arrivo dal Cagliari ha terminato anche le visite mediche al CONI (vedi video). Ed è appena arrivato in sede, dove firmerà il contratto, a bordo di un’auto aziendale. Di seguito il video realizzato da Roberto Balestracci, inviato per Inter-News.it presso la sede nerazzurra a Milano

