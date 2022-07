Vidal pronto per il Flamengo, ma prima la buonuscita dall’Inter: la cifra

Vidal è vicinissimo al Flamengo con visite mediche già fissate e dunque ufficialità che potrebbe arrivare già nei prossimi giorni (vedi articolo). Il cileno lascia l’Inter con una ricca buonuscita, concordata da tempo

TUTTO FATTO – Arturo Vidal e l’Inter, non certo una storia memorabile ma comunque un’avventura che ha arricchito la già cospicua bacheca del centrocampista cileno e quella ovviamente del club nerazzurro. L’ex Barcellona è pronto a lasciare l’Europa per unirsi al Flamengo, club brasiliano per il quale ha sempre desiderato giocare. L’accordo è stato raggiunto, il pre-contratto è stato firmato e ora mancano solo le visite mediche e l’ufficialità. Vidal rescinde il suo contratto con l’Inter sulla base di una buonuscita da 4 milioni di euro, concordata da tempo.