VIDEO – Gol più bello dell’Inter ad aprile 2022: ecco i risultati!

I lettori di Inter-News.it hanno votato il sondaggio per eleggere il gol nerazzurro più bello del mese di aprile 2022. Ecco i risultati e il video.

IL MARCHIO DEL TORO – Lautaro Martinez vince il nostro sondaggio sul più bel gol del mese per la seconda volta consecutiva, la terza nella stagione 2021/22. Per il 54,5% dei nostri lettori il gol che apre il derby col Milan, in Coppa Italia, dopo soli quattro minuti, è il più bello siglato dall’Inter ad aprile. Rivediamo il perfetto colpo al volo del Toro – che si candida alla vittoria anche in maggio, dopo la doppietta di ieri all’Empoli – dal minuto 0:20 del video sottostante:

Video highlights di Inter-Milan (3-0), dal canale YouTube del club

ALTRI RISULTATI – Deve invece accontentarsi del secondo posto la prodezza di Marcelo Brozovic. La sua scoccata all’incrocio contro la Roma ottiene il 27,3% dei voti totali. Chiudono infine, a pari merito sul gradino più basso del podio, le ultime due reti in gara. Un’altra di Lautaro Martinez, quella che vale il raddoppio sempre sul Milan nel 3-0 in Coppa, e il gol dell’1-0 di Nicolò Barella al Verona. Entrambi i gol raccolgono il 9,1% delle preferenze.