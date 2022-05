Bastoni vede la Juventus. Ad Appiano differenziato ma intenso – Sky

L’Inter ha già messo alle spalle la vittoria per 4-2 contro l’Empoli di ieri e pensa già alla finale di Coppa Italia. I nerazzurri vogliono vincere il secondo trofeo dell’anno per poi gettarsi sullo scudetto. Novità importanti per Alessandro Bastoni.

NOVITÀ – L’Inter va di corsa verso la finale di Coppa Italia. I nerazzurri, come riporta Sky Sport, sono già in campo ad Appiano Gentile per l’allenamento. I titolari di ieri contro l’Empoli stanno svolgendo un lavoro defaticante mentre gli altri non impiegati contro i toscani, svolgono allenamento normale. Novità importanti per Bastoni. Il centrale dell’Inter si sta allenando sempre a parte ma con intensità e dunque punta la finale di Coppa Italia. Ottimismo in casa nerazzurra anche se verranno prese tutte le precauzioni del caso.