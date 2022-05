Padovan: «Scudetto, Inter favorita. Fatal Verona? Pioli ottimi precedenti»

L’Inter ha vinto 4-2 contro l’Empoli e si è presa la vetta della classifica in attesa del Milan domani sera. I nerazzurri vogliono lo scudetto ma prima hanno anche la finale di Coppa Italia. Ecco il pensiero di Giancarlo Padovan.

CORSA – L’Inter ha vinto in rimonta 4-2 contro l’Empoli e ora attende il Milan a Verona. Su questo tema, sullo scudetto e sulle due squadre ha detto la sua Giancarlo Padovan a Sky Sport. «Il Milan ha un po’ di pressione ora addosso perché deve rispondere con la vittoria. Tre dei sette punti devono arrivare domani, con un pareggio sarebbe in bilico perché c’è l’Atalanta. I conti non si fanno perché condizionano le prestazioni. I giocatori ci pensano e se ci pensano sbagliano. Il mio punto di vista è che il Milan debba vincere a Verona perché ne ha le possibilità anche se il Verona è in forma e non regala niente a nessuno. In questo finale di campionato abbiamo bisogno di tutto tranne che di prestazioni sospette. Fatal Verona? Ho imparato che Pioli ha una tradizione favorevole con il Verona. Non è fatale per Pioli. E’ una tappa che potrebbe dire al Milan qualcosa di buono. Do una percentuale alta, 60% direi. Tu sai che io sono convinto che l’Inter vincerà alla fine, ma non ne azzecco mai una e i tifosi milanisti di questo dovrebbero esultare. Pioli ha ragione a dire: “Nessuno ci chiedeva lo scudetto in estate” perché la favorita era l’Inter. Il Milan non mollerà facilmente, purtroppo per il Milan e per il calcio nelle partite succede di tutto. Se pensiamo a ciò che è successo all’Inter a Bologna vediamo che il vero sorpasso si è consumato lì. Gli episodi, in questo frangente, possono essere decisivi. In estate l’Inter poteva stare davanti ma che ci fosse un po’ di scetticismo era normale ci fosse».