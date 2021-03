VIDEO – Fiorentina-Roma 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Photo 192109935

Fiorentina-Roma, match della venticinquesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.



FINALE VINCENTE – Fiorentina-Roma 1-2 nella venticinquesima giornata di Serie A. Dura sconfitta per la Fiorentina, che rischia di rientrare nella lotta per non retrocedere. Dopo tredici minuti, come in tutti i campi ma al Franchi molto più sentito, ci si ferma per ricordare Davide Astori (oggi terzo anniversario della sua tragica scomparsa). Nel primo tempo da segnalare solo l’infortunio di Igor, che lascia il posto, e una gomitata di Gianluca Mancini punita solo col giallo. Si fa male pure Gaetano Castrovilli, con lui fermo la Roma gioca e un gran destro al volo di Leonardo Spinazzola sblocca l’incontro al 48′. Situazione identica all’ora di gioco: Jordan Veretout si blocca infortunato, i viola proseguono e su cross di Cristiano Biraghi Spinazzola infila stavolta la sua porta per un clamoroso autogol. All’88’ Amadou Diawara apre per Rick Karsdorp, controllo e cross per l’inserimento proprio di Diawara che segna. L’assistente dà fuorigioco, una lunga review VAR porta a convalidarlo: è 1-2, pesantissimo. La Roma resta così aggrappata alla zona Champions League. Di seguito il video con la sintesi di Fiorentina-Roma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.