VIDEO – Genoa-Sampdoria 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Lorenzo Tonelli Genoa-Sampdoria (Photo by Paolo Rattini/Getty Images via OneFootball)

Genoa-Sampdoria, match della venticinquesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



DERBY SENZA VINCITORI – Genoa-Sampdoria 1-1 nella venticinquesima giornata di Serie A. Stesso risultato dell’andata nel derby della Lanterna, ma stavolta è la Sampdoria a riprendere il Genoa. Nel primo tempo sfiora il gol in maniera involontaria Miha Zajc: un suo cross finisce sulla traversa, rimpallo casuale su Edoardo Goldaniga e palla fuori. La partita si sblocca al 52′: lancio lungo sulla sinistra, Davide Zappacosta si inserisce in mezzo al troppo molle Antonio Candreva e a Lorenzo Tonelli, conclusione di destro sul primo palo e 1-0. I due protagonisti in negativo dei blucerchiati si rifanno al 77′: corner di Candreva, testa di Tonelli e pareggio a Mattia Perin immobile. Nell’ultimo quarto d’ora, recupero compreso, succede abbastanza poco con le squadre che si accontentano. Per le genovesi è pari che muove la classifica e avvicina entrambe a una salvezza tranquilla, coi blucerchiati che restano quattro punti sopra i rossoblù. Di seguito il video con la sintesi di Genoa-Sampdoria dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.