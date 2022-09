VIDEO – L’ex Inter Joao Mario batte Perin: gol e highlights di Juventus-Benfica

Joao Mario protagonista in Champions League all’Allianz Stadium di Torino. Proprio l’ex centrocampista dell’Inter batte Mattia Perin su rigore a fine primo tempo dando il via alla rimonta portoghese nell’1-2 finale. Un’altra sconfitta pesante per la squadra bianconera. Di seguito il video con i gol e gli highlights di Juventus-Benfica commentati da Sky Sport

