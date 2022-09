Inter-Barcellona, al via la vendita biglietti per il match di Champions League

Da domani parte la vendita libera dei biglietti per assistere a San Siro a Inter-Barcellona, terza giornata del gruppo C di Champions League.

BIGLIETTI – A seguire il comunicato ufficiale del club nerazzurro sulla partenza della vendita libera dei biglietti per assistere San Siro a Inter-Barcellona, terza giornata del gruppo C di Champions League, in programma il prossimo 4 ottobre.

SOCI INTER CLUB E TITOLARI TESSERA SIAMO NOI – “Giovedì 15 settembre dalle ore 10:30 apre la prevendita per l’acquisto dei biglietti della partita contro il Barcellona per i soci Inter Club e i possessori di tessera Siamo Noi, tra cui gli abbonati alla Serie A 22-23. Fino alle 9:00 di venerdì 16 settembre, solo online su inter.it/tickets, tutti i soci Inter Club 22-23 potranno acquistare fino a massimo 4 biglietti, purché tutti soci attivi. Anche i titolari di tessera Siamo Noi, sottoscritta entro il 31 agosto, potranno acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti per sé e fino ad altri tre amici interisti“.

VENDITA LIBERA – “Dalle ore 10:30 di venerdì 16 settembre si apre la vendita libera. I biglietti saranno acquistabili solo online su inter.it/tickets. Dalle ore 10:00 di lunedì 19 settembre apre la vendita dei tagliandi residui anche nei punti vendita Inter Store Milano, aperto dal giovedì al sabato con orario continuato 10:00-19:00, gli Uffici Inter dello stadio San Siro, aperto dal lunedì al venerdì con orario 10:00-12:45 | 14:15-17:45, e presso tutti i punti vendita del circuito Vivaticket“.

Fonte: Inter.it