VIDEO – Dzeko lancia segnali, Vidal saluta l’Inter. Terapie per l’uomo-mercato Skriniar

Edin Dzeko torna per restare, Vidal per andare via definitivamente in direzione Flamengo (vedi video). Il centravanti bosniaco si mette subito a disposizione. Ancora in bilico per motivi di mercato Milan Skriniar, che deve anche recuperare dal recente infortunio. Di seguito il video con l’intervento del collega Matteo Barzaghi, inviato presso Appiano Gentile per Sky Sport

NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri video sul tuo dispositivo, per visualizzarlo senza errori vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui).