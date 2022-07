VIDEO – Vidal in sede: gli ultimi minuti che precedono la rescissione con l’Inter

Arturo Vidal non è più un calciatore dell’Inter. Il centrocampista cileno, tornato a Milano accompagnato dal suo agente solo per ufficializzare la rescissione contrattuale, adesso è finalmente libero di firmare (per il Flamengo, ndr). Di seguito il video dell’arrivo a bordo di un’auto – non aziendale – presso la sede nerazzurra a Milano ripreso dai colleghi di Sky Sport

