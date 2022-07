Dybala a prescindere, Mourinho insoddisfatto del mercato della Roma – CdS

Mourinho ha le idee chiare sul mercato, la Roma – evidentemente -, un po’ meno. Il tecnico portoghese secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport dice di essere frustrato per il mercato e chiede Paulo Dybala a prescindere da tutto e tutti.

UNA RICHIESTA – José Mourinho non vuole lasciarsi sfuggire l’occasione di acquistare Paulo Dybala ora che è libero di andare dove vuole. Il tecnico portoghese, frustrato dal mercato della Roma, chiede in particolare questo colpo e con priorità assoluta, a prescindere dal futuro di Nicolò Zaniolo. L’ex Inter piace alla Juventus ma un accordo non è ancora tato trovato. La Roma lo venderà solo alle condizioni pretese all’inizio (50 milioni) e se dovesse restare è pronto il rinnovo per lui. In Viale della Liberazione seguono con attenzione – per motivi diversi – entrambe le operazioni: con Dybala non c’è nessun accordo particolare con Marotta, ma i nerazzurri sono comunque in “vantaggio”.

Fonte: Corriere dello Sport – Roberto Maida