VIDEO – Dimarco e Onana protagonisti ai microfoni dopo Atalanta-Inter

Federico Dimarco e André Onana oggi protagonisti in Atalanta-Inter. Il primo per aver realizzato un assist per il secondo gol di Edin Dzeko, mentre il portiere è stato decisivo in alcune occasioni, soprattutto nel primo tempo. Entrambi i calciatori dopo la partita vinta in trasferta per 2-3 su Inter TV hanno espresso tutta la loro soddisfazione per la vittoria in rimonta contro la squadra allenata da Gian Piero Gasperini. Di seguito le interviste di Dimarco e Onana al termine della partita

Fonte: Canale YouTube [Inter]