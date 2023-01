VIDEO – Calhanoglu: «Persa una partita che valeva molto! In 10 difficile…»

Hakan Calhanoglu dopo la brutta sconfitta dell’Inter di San Siro contro l’Empoli per 0-1, ai microfoni di Inter TV ha commentato con amarezza cercando di analizzare la partita, sottolineando gli errori della squadra soprattutto in fase realizzativa. Il centrocampista turco, però, giustamente sottolinea anche la difficoltà della squadra di giocare oltre un tempo in inferiorità numerica contro una squadra ben organizzata come quella di Paolo Zanetti. Di seguito il video pubblicato attraverso il canale YouTube ufficiale dell’Inter.

Fonte: Canale YouTube [Inter]