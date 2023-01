Skriniar, Inter individua il sostituto in caso di cessione immediata a gennaio – SM

Skriniar potrebbe andare via a gennaio, anche se al momento mancano le basi. In ogni caso, secondo quanto riportato da Sportmediaset, l’Inter ha già individuato il sostituto immediato.

SOSTITUTO IMMEDIATO – Milan Skriniar andrà via dall’Inter, resta da capire solo se subito o a giugno (vedi QUI). In caso di cessione immediata a gennaio, il club nerazzurro ha già individuato un nome ed è quello di Tiago Djalò, difensore portoghese di proprietà del Lille. La sua valutazione è di circa 15 milioni di euro, cioè quello che incasserebbe eventualmente dal PSG per liberarlo subito a gennaio.