VIDEO AMARCORD – Figo e Stankovic abbattono il Lecce: 0-2 Inter

Condividi questo articolo

Luis Figo

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 29 gennaio 2006. In casa del Lecce la vittoria nerazzurra porta le firme di Figo e Stankovic.

NEL FINALE – Il 29 gennaio 2006 l’Inter vince a Lecce solo grazie agli ultimi venti minuti. Fino al 71′ la gara rimane infatti sullo 0-0, nonostante le molte occasioni che capitano sui piedi dei nerazzurri. Poi, a diciannove minuti dal termine, Luis Figo trova un potente destro in area, che sblocca finalmente il pareggio. E i giallorossi tracollano: oltre allo svantaggio, rimangono in dieci per l’espulsione di Cristian Ledesma. E i nerazzurri possono così dilagare. Al 93′ Dejan Stankovic raccoglie un assist fuori area e fa partire la botta che vale il raddoppio e chiude i conti. Nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter” tutti gli highlights della gara: