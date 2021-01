Dzeko-Sanchez, nodo differenza ingaggi: Roma pensa a una cessione

Foto da Dreamstime.com

A tenere banco nei discorsi mercato di Inter e Roma sono Edin Dzeko e Alexis Sanchez, con i giallorossi che ora pensano a una cessione

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, in collegamento con gli studi di “Sky Sport 24”, Inter e Roma continuano a parlare dello scambio tra Edin Dzeko e Alexis Sanchez. Il nodo da sciogliere sarebbe quello relativo alla differenza di ingaggi lordi, dovuta dal Decreto Crescita di cui beneficia l’attaccante cileno. Così, si sta cercando una quadra. Per la fumata bianca in questo scambio di prestiti il club giallorosso potrebbe mettere sul piatto 3 milioni di euro per colmare questa differenza. Dal canto loro, per rientrare di questo esborso la società capitolina sta pensando a una cessione. Si parla di Federico Fazio al Parma.