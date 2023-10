VIDEO – Verona-Napoli 1-3, Serie A: gol e highlights della partita

Verona-Napoli, anticipo della nona giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



IL RILANCIO – Verona-Napoli 1-3 nell’anticipo della nona giornata di Serie A. Pur senza Victor Osimhen infortunato, e dopo due settimane di feroci polemiche, il Napoli torna a prendersi i tre punti. Il Verona prova a iniziare forte, ma Alex Meret mura il colpo di testa di Pawel Dawidowicz. Muro Hellas che crolla al 27′, su cross da sinistra di Giacomo Raspadori non la prende Giovanni Di Lorenzo ma dietro di lui c’è Matteo Politano a segno col sinistro. Proprio quest’ultimo al 43′ lancia Khvicha Kvaratskhelia a sinistra, due avversari lasciati sul posto e mancino sul primo palo per il raddoppio. Torna a segnare il georgiano sul campo dove l’anno scorso aveva debuttato in Serie A impressionando tutti. Partita chiusa al 55′, quando ancora Politano lancia in campo aperto Kvaratskhelia che sterza in area e fa doppietta. Un cross di Marco Davide Faraoni rimpalla su Giovanni Di Lorenzo e all’altezza del rigore il subentrato Darko Lazovic lo scaraventa in rete, 1-3. Ma più che il rilancio del Verona, pericoloso solo con una girata di Federico Bonazzoli respinta da Meret, è il Napoli a sfiorare più volte il poker.

Video con gli highlights di Verona-Napoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.