VIDEO – Udinese-Salernitana 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Udinese-Salernitana, anticipo della ventisettesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Bluenergy Stadium di Udine.



DUE PERLE – Udinese-Salernitana 1-1 nell’anticipo della ventisettesima giornata di Serie A. Primo punto per Fabio Liverani da allenatore della Salernitana, anche se non è ancora abbastanza per accorciare sulla zona salvezza. Loum Tchaouna fa le prove generali del gol all’8′, con un bel destro di poco alto sopra la traversa. Passano due minuti e riesce a segnare, con uno splendido sinistro imparabile all’angolino. La reazione dell’Udinese arriva con Lorenzo Lucca, ma sul suo tiro salva sulla linea Guillermo Ochoa. Nel terzo minuto di recupero del primo tempo crossa da sinistra Florian Thauvin e in rovesciata Hassane Kamara trova un gol tanto spettacolare quanto inatteso: non aveva mai segnato finora in Serie A. Lo stesso schema si ripropone all’ora di gioco, stavolta Kamara calcia al volo ma manda alto. Poco dopo (64′) Festy Ebosele, già ammonito, colpisce Toma Basic dopo aver scaricato il pallone e si prende il secondo giallo. In undici contro dieci la Salernitana prova a vincerla, ma si ferma a un palo sempre dello scatenato Tchaouna. Con un episodio particolare: Boulaye Dia nel finale si rifiuta di entrare in campo.

UDINESE-SALERNITANA – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Udinese-Salernitana dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.